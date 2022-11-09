Hülya'yı tabancayla katleden Kaffar Yeğin yakalandı
İzmir'in Bornova ilçesinde başından vurulmuş ölü bulunan Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) cinayet şüphelisi olarak aranan Kaffar Yeğin (59) isimli erkek, polis ekiplerince Konak ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.
Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de işyerine gitti. Yakınları tarafından burada, saat 00.30 sıralarında kanlar içerisinde bulunan Yeğin'in, yapılan incelemede tabanca ile başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.
ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde; kot pantolon ile ceket giyen ve elinde bir paket bulunan Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in ölü bulunmasından 5,5 saat önce atölyeye yakın noktadan hızlıca uzaklaştığı yer aldı.
YAKALANDI
Polis ekipleri, Hülya Şellavcı Yeğin’in katil zanlısı Kaffar Yeğin’in Konak ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese baskın yapıp, cinayet zanlısı Kaffar Yeğin'i yakalayarak, gözaltına aldı.
Emniyet'e götürülen Yeğin’in, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği öğrenildi.
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