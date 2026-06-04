Milyonlarca yurttaşın uzun süredir heyecanla beklediği 2026 ÖTV indirimi ve 25 yaş üstü hurda araç teşviki yasa tasarısı kulisleri hareketlendirdi. Peki, Hurda teşviki ve ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi? 25 yaş üstü sıfır araç muafiyeti ve şartları nedir?

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

Meclis gündeminde yer alması beklenen düzenleme kapsamında, hurdaya ayrılan eski araçlar karşılığında yeni yerli araç alımlarında çeşitli vergi avantajlarının sağlanması öngörülüyor. Ancak mevcut durumda söz konusu düzenlemenin yasalaştığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK, ŞARTLARI NELER?

Kulis bilgilerine yansıyan taslak çalışmalar doğrultusunda, hurda teşviki düzenlemesinin yalnızca eski araçların trafikten çekilmesini değil, aynı zamanda ilk kez araç sahibi olacak ailelerin desteklenmesini de içeren kapsamlı bir yapı üzerine şekillendirildiği belirtiliyor.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARA HURDA TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ NEDİR?

Taslak çalışmalarda öne çıkan başlıklardan biri de 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesini amaçlayan hurda teşviki modeli olarak gösteriliyor.

Düzenlemenin temel amacı; ekonomik ömrünü tamamlamış, çevresel etkileri yüksek olan ve sürüş güvenliği açısından risk oluşturabilecek araçların geri dönüşüm süreçlerine yönlendirilmesi olarak belirtiliyor.