Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hurda teşviki ve ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi? 25 yaş üstü sıfır araç muafiyeti ve şartları nedir?

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi? 25 yaş üstü sıfır araç muafiyeti ve şartları nedir?

4.06.2026 09:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hurda teşviki ve ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi? 25 yaş üstü sıfır araç muafiyeti ve şartları nedir?

Türkiye'de milyonlarca yurttaşın yakından takip ettiği hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Peki, Hurda teşviki ve ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi? 25 yaş üstü sıfır araç muafiyeti ve şartları nedir?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Milyonlarca yurttaşın uzun süredir heyecanla beklediği 2026 ÖTV indirimi ve 25 yaş üstü hurda araç teşviki yasa tasarısı kulisleri hareketlendirdi. Peki, Hurda teşviki ve ÖTV indirimi Meclis'ten geçti mi? 25 yaş üstü sıfır araç muafiyeti ve şartları nedir?

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

Meclis gündeminde yer alması beklenen düzenleme kapsamında, hurdaya ayrılan eski araçlar karşılığında yeni yerli araç alımlarında çeşitli vergi avantajlarının sağlanması öngörülüyor. Ancak mevcut durumda söz konusu düzenlemenin yasalaştığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK, ŞARTLARI NELER?

Kulis bilgilerine yansıyan taslak çalışmalar doğrultusunda, hurda teşviki düzenlemesinin yalnızca eski araçların trafikten çekilmesini değil, aynı zamanda ilk kez araç sahibi olacak ailelerin desteklenmesini de içeren kapsamlı bir yapı üzerine şekillendirildiği belirtiliyor.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARA HURDA TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ NEDİR?

Taslak çalışmalarda öne çıkan başlıklardan biri de 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesini amaçlayan hurda teşviki modeli olarak gösteriliyor.

Düzenlemenin temel amacı; ekonomik ömrünü tamamlamış, çevresel etkileri yüksek olan ve sürüş güvenliği açısından risk oluşturabilecek araçların geri dönüşüm süreçlerine yönlendirilmesi olarak belirtiliyor.

İlgili Konular: #ÖTV indirimi #hurda teşviki

İlgili Haberler

TV yayın akışı 4 Haziran Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 4 Haziran Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var? 4 Haziran 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 4 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
2026 EKPSS kura geç başvuruları başladı mı? EKPSS kura geç başvuruları nereden ve nasıl yapılır?
2026 EKPSS kura geç başvuruları başladı mı? EKPSS kura geç başvuruları nereden ve nasıl yapılır? EKPSS kurasına katılmak isteyen ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri devam ediyor. Peki, 2026 EKPSS kura geç başvuruları başladı mı? EKPSS kura geç başvuruları nereden ve nasıl yapılır?
Zeynep Atılgan kimdir? Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan kaç yaşında, nereli? Zeynep Atılgan hangi dizilerde rol aldı?
Zeynep Atılgan kimdir? Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan kaç yaşında, nereli? Zeynep Atılgan hangi dizilerde rol aldı? Son günlerde oyunculuk performansından çok özel hayatıyla gündeme gelen genç oyuncu Zeynep Atılgan sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Zeynep Atılgan kimdir? Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan kaç yaşında, nereli? Zeynep Atılgan hangi dizilerde rol aldı?