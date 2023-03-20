Hurdalık alanda çıkan yangın hortum deposuna sıçradı: 2 araç kullanılamaz hale geldi!

Bursa’da hurdalık alanda çıkan yangın yan tarafında bulunan hortum deposuna sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki iki aracı da kullanılamaz hale getirirken, bir iş yeri sahibi ise gözyaşları içinde depoya girmeye çalıştı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 08:18
Hurdalık alanda çıkan yangın hortum deposuna sıçradı: 2 araç kullanılamaz hale geldi!
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Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi, 5. Kanal Sokak’ta, hurdalık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan hortum deposuna sıçradı.

Kısa sürede büyüyen alevler hurda deposunun bitişiğine park edilen iki aracı da sardı. Durumu gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ALEVLERİN İÇİNE GİRMEK İSTEDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin kendi deposuna sıçradığı gören işyeri sahibi ise göz yaşlarını tutmazken, depoya girmeye çalışması çevredeki yurttaşlar tarafından engellendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, park halindeki iki araç kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.


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