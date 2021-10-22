Hurdaya dönen Ankapark çadırının maliyeti dudak uçuklattı

22 Ekim 2021 Cuma, 11:04

Toplam 750 milyon dolarlık maliyetiyle büyük zarara yol açan Ankapark’ın tanıtımı için kurulan çadırın maliyeti de dudak uçuklattı. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi talan edilerek inşa edilen ancak atıl durumda kalan tesisin tanıtılması amacıyla Akköprü’ye kurulan çadırın maliyetinin 1 milyon 750 bin TL olduğu açığa çıktı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Melih Gökçek döneminde yaptırılan Ankapark için harcanan paraların bir yenisi daha belgelendi. İnşa sürecinde Atatürk Orman Çiftliği arazisine zarar verdiği gerekçesiyle eleştirilen ve 750 milyon dolara mal olduğu belirtilen Ankapark için Akköprü Metro İstasyonu’nun yanına kurulan çadırın maliyetinin 1,7 milyon TL olduğu tespit edildi.

HURDAYA DÖNDÜ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, tartışmalı şekilde Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edilen ve “Turist rekoru” kıracağı iddia edilen Ankapark, beklenilen ilgiliyi göremeyince kapatıldı. Başkentin göbeğinde koca bir demir yığını haline dönüşen tesisin girişlerine kilit vurulurken personelin büyük bölümü işten ayrıldı. Çürümeye terk edilen oyuncakların bakımını yapmakla görevli personel de ödeme alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

ABB yönetimi, tesisin devri için hukuki girişim başlattı. Kasım 2019 itibarıyla toplam zararı 111 milyon TL’ye ulaşan tesisi devralamayan ABB, tesise çıkan yollara, “Ankapark’ı geri almak için hukuk mücadelemiz sürmektedir” afişleri astı.

Halen belediyeye devri gerçekleşmeyen tesis için yapılan harcamalardan bir yenisi daha belirlendi. 2014 yılında tesisin tanıtımı için 1 milyon 750 bin TL harcanarak Akköprü’ye çadır kurulduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, alüminyum konstrüksiyonlu çadırın kurulumu için 1,4 milyon TL, çadırın içine kurulan klima için ise 298 bin TL harcandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Çadırın içinde, Ankapark’a kurulan bazı oyuncakların sergilendiği bildirildi. Çadır, tesisin atıl kalmasıyla birlikte kısa sürede hurdaya çıktı. Çadır için harcanan parayla, “Toplam 10 köyün açıktan akan kanalizasyon sorununun çözülebileceğini” kaydeden ABB yönetimi, zararın tanzimi için hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.