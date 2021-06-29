'Çılgın proje' denilmişti: Ankapark nedir?

29 Haziran 2021 Salı, 10:17

Birçok sivil toplum kuruluşu ve akademisyenin karşı çıkmasına karşın 'çılgın proje' denilerek 750 milyon dolara yaptırılan Ankapark üzerine tarışmalar sürüyor. Son olarak, Melih Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) talan edilerek yapılan Ankapark’a dikildiği ileri sürülen ağaçların maliyetinin 37 milyon Türk lirası olduğu tespit edildi.

Peki 'çılgın proje' adı altında Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen Ankapark nedir?

Wonderland Eurasia ya da önceki adıyla Ankapark, Türkiye'nin Ankara şehrinde yer alan ve 1,3 milyon m2 alan üzerine kurulan bir tema parkıydı.

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yer alan parkın yapımına 2013'te başlandı. 2014'te parkın da içinde yer aldığı ana imar planı ile ilgili olarak Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından, parkın yapımına olanak veren Bakanlar Kurulu kararları hakkında da Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararları verildi. Bu kararlara rağmen çalışmalar devam etti.

Ocak 2015'te parkın yüzde 90'ının tamamlandığı duyuruldu. 2015'te Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından bir yürütmeyi durdurma kararı daha verildi. Bu karar üzerine belediye meclisi, parkın planını değiştirdi. Aynı yıl Ankara 5. İdare Mahkemesi, parkı da kapsayan 1/10.000'lik Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nı iptal etti. Danıştay ise iptal kararını bozdu.

Aralık 2017 itibarıyla parka yapılan masrafın 1,5 milyar lira olduğu ve parkın Ağustos 2019'da açılmasının planlandığı açıklandı. Mayıs 2018'de yirmi dokuz yıllığına belediyeye tahsis edilen parkın kiralanmasına karar verildi. İlki Haziran 2018'de yapılan beş işletme ihalesinden sonuç çıkmadı. 20 Eylül 2018'de gerçekleştirilen altıncı ihalede park, 29 yıllığına GBM Ticaret-Çelik ortak girişim grubuna kiralandı.

2019'DA BORÇLAR YÜZÜNDEN HACİZ GELDİ

1,3 milyon m2 alan üzerine kurulan ve on iki farklı tematik bölümden oluşan parkta 2.117 eğlence ünitesi yer alıyor Park, sahip olduğu on yedi lunapark treni ile dünyanın ikinci, Avrupa'nın en büyük tema parkı olarak biliniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın 750 milyon dolar harcanarak yapıldığını açıkladığı Ankapark, 20 Mart 2019'da Wonderland Eurasia adıyla ziyarete açıldı. İşletmeci şirketin borçlarından dolayı Eylül 2019'da parkta haciz işlemi gerçekleştirildi.

Parkın 2 milyon lira birikmiş elektrik borcu nedeniyle Aralık 2019'da elektriği kesildi. Borcun kısmen ödenmesinin ardından 20 Ocak 2020'de parkın elektriği yeniden bağlandı.

Ziyaretçi sayısındaki düşüş nedeniyle Şubat 2020'de park fiilen kapandı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankapark ile ilgili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

YENİ YÖNETİMİN HUKUK MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankapark’ı işletmeciden geri alıp faaliyete geçirmek için verdiği hukuk mücadelesi de sürüyor. 750 milyon dolar harcanarak yapılan ve geçtiğimiz yıl mahkeme bilirkişi heyetinin elektrikli oyuncaklar hariç 111 milyon 210 bin TL’lik zarar tespit ettiği parkın sözleşme feshi ve tahliye işlemi, mahkemenin verdiği 50 bin lira teminatla tedbir kararı sonucu durduruldu. Karara Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı itiraz da reddedildi.

