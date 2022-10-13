Hüseyin Baş kimdir, kimin oğlu? Hüseyin Baş hangi partiden, nereli?
Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan siyasetçi Hüseyin Baş'ın programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Hüseyin Baş kimdir, kimin oğlu? Hüseyin Baş hangi partiden, nereli?
Genç siyasetçilerden Hüseyin Baş, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında konuk oldu. Hüseyin Baş'ın yayın esnasında yaptığı açıklamalar sosyal medyada binlerce beğeni aldı. İşte, gündemdeki isme dair merak edilenler...
HÜSEYİN BAŞ KİMDİR?
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş 25 Nisan 1991 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve ortaokulu Trabzon’da, Liseyi İstanbul’da okudu. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2014 yılında başarı ile mezun oldu. Siyasi hayatına Bağımsız Türkiye Partisi’nin gençlik kollarında başladı. Siyasette gösterdiği başarılardan dolayı İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, MYK üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü yıllarda 2015 Genel Seçimlerinde 2019 Mahalli İdareler Seçimlerindeki seçim kampanyalarını yönetti.
HÜSEYİN BAŞ KİMİN OĞLU?
Hüseyin Baş, babası Haydar Baş'ın ölümünden sonra 18 Ekim 2020’de yapılan 5. Olağanüstü Büyük Kongre’de 1100 delegenin oyuyla Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı seçildi. Genç siyasetçinin babası Haydar Baş, Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucularındandı ve ölümüne kadar bu partinin genel başkanlık görevini yaptı.
31 yaşındaki Hüseyin Baş, evli ve iki çocuk babasıdır.
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