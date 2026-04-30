Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hüseyin Kök kimdir, kaç yaşında, nereli? Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ün önceki görevleri neler?

30.04.2026 10:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Valiliklere ve Emniyet Genel Müdürlüklerine ilişkin atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Nevşehir Valiliği'ne atanan Hüseyin Kök'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Hüseyin Kök kimdir, kaç yaşında, nereli? Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ün önceki görevleri neler?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Nevşehir Valiliği'ne Hüseyin Kök atandı. Peki, Hüseyin Kök kimdir, kaç yaşında, nereli? Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ün önceki görevleri neler?

HÜSEYİN KÖK KİMDİR?

Hüseyin KÖK, 1971 yılında Konya’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde (1988-1992), yüksek lisans eğitimini Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (1999-2000) kamu yönetimi uzmanı olarak tamamladı. İngiltere The Oxford Academy UTS College (1995-1996) ve Millî Güvenlik Akademisi’nde (2008-2009) mesleki eğitimler aldı.

1994 yılında Karaman Kaymakam Adayı olarak mesleğine başladı. Sırasıyla Şabanözü Kaymakamı (1997-2000), Çelikhan Kaymakamı (2000-2002) ve Sultandağı Kaymakamı (2002-2005) olarak hizmet verdi. 2005 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2006 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine ve 2019 yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine atandı.

2023-2025 yılları arasında Göç İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayken 4 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Göç İdaresi Başkanı olarak atanan Hüseyin KÖK, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

HÜSEYİN KÖK'ÜN ÖZEL HAYATI

Hüseyin Kök, evli ve iki çocuk babasıdır.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #Hüseyin Kök #Nevşehir Valiliği

İlgili Haberler

