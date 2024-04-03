Sokakta tartıştığı husumetlilerini tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 03.04.2024 - 20:03

Güncelleme: 03.04.2024 - 20:03

Abide Mahallesi'nd iddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan P.Ş. ile F.B. ve D.A., sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine P.Ş., yanında bulunan tabancayla F.B. ve D.A.'ya ateş etti. F.B. olay yerinde yaşamını yitirirken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan D.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. F.B.'nin cansız bedeni ise savcılık ve polisin incelemesinin ardından morga götürüldü.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi P.Ş., polisin yaptığı çalışma sonucunda kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. P.Ş.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



