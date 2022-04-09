Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 2 ölü
Aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Mardin'in Savur ilçesinde çıkan kavgada, İdris Sidar ve Mehmet Genç, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Sidar ve Genç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Mardin'de, aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İdris Sidar ve Mehmet Genç, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Savur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sidar ve Genç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Fenerbahçe'deki seçimde korkutan anlar
- Karabük'te heyelan: Yol çöktü, 2 binada hasar var
- Virajı alamayan beton mikseri yola devrildi
- Yaycı: 'Bunun hesabı sorulmalı'
- Geri adım attı: 'Biz başkaları değiliz'
- 'Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün adayıyım'
- Fuat Oktay'ın hedefinde 6'lı masa var
- Hatay’da hastane yangını: Soruşturma başlatıldı
- Karar açıklandı: Kemik yaşı 14!
- Evinin önüne park ettiği traktörü yandı
En Çok Okunan Haberler
- Karabük'te heyelan: Yol çöktü, 2 binada hasar var
- Prof. Dr. Bülbül: Hükümetin bir enflasyon politikası yok
- Ordu Çevre Derneği'nden açıklama
- Tarçın kullanımının faydaları ve önemi
- Çalışmalar devam ediyor
- İBB'den ‘öğrenci akbili’ açıklaması
- Karabük'te heyelan: Yol çöktü, 2 binada hasar var
- AKP'li Göksu: Teklif sunacağız, zammı İBB sübvanse etsin
- Fenerbahçe'deki seçimde korkutan anlar
- 'AKP ‘Beşli çeteyi’ ihya etmekten öğrencileri unuttu'