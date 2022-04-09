Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 2 ölü

Aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Mardin'in Savur ilçesinde çıkan kavgada, İdris Sidar ve Mehmet Genç, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Sidar ve Genç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA
09 Nisan 2022 Cumartesi, 13:04
Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 2 ölü
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Mardin'de, aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İdris Sidar ve Mehmet Genç, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Savur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sidar ve Genç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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