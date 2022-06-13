Husumetlisini kahvehanede yakaladı: Meydan savaşına dönen kavgada kameraya yansıdı
Esenyurt'ta husumetli iki aile arasında kahvehanede başlayan kavga sokağa taştı. Dubalı, bıçaklı, sopalı kavgada aynı aileden 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, meydan savaşına dönen kavga böyle görüntülendi.
Dün akşam üzeri Esenyurt pazar yolu caddesi üzerinde iddialara göre, aynı köyden iki aile arasında uzun zamandır husumet bulunuyordu. Mahalle kahvesinde karşı karşıya gelen aile bireyleri önce sözlü tartışmaya başladı.
Daha sonra küfürleşen şahısların kavgası sokağa taştı.
Dubalı, bıçaklı, sopalı kavgada aynı aileden 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine polis ve ambulans ekipleri olay yerine
sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma
başlattı. Yaşanan kavga ve bıçaklanma anları güvenlik kameralara saniye saniye
yansıdı.
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