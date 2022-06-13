Husumetlisini kahvehanede yakaladı: Meydan savaşına dönen kavgada kameraya yansıdı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 13:33

Dün akşam üzeri Esenyurt pazar yolu caddesi üzerinde iddialara göre, aynı köyden iki aile arasında uzun zamandır husumet bulunuyordu. Mahalle kahvesinde karşı karşıya gelen aile bireyleri önce sözlü tartışmaya başladı.

Daha sonra küfürleşen şahısların kavgası sokağa taştı. Dubalı, bıçaklı, sopalı kavgada aynı aileden 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kavga ve bıçaklanma anları güvenlik kameralara saniye saniye yansıdı.

