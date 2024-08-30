Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları: 'Ata’m sana minnetle...'

Yayınlanma: 30.08.2024 - 11:22

Güncelleme: 30.08.2024 - 11:51

Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları...

TÜRKAN ŞORAY

Ata’m sana minnetle... 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

FİLİZ AKIN

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

HÜLYA KOÇYİĞİT

“Zafer; “Zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise “başaracağım” diye başlayarak sonunda 'başardım' diyebilenindir” demiş Ata’mız…



Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum.

YILMAZ ERDOĞAN

MURAT BOZ

30 Ağustos Zafer’ini bizlere armağan eden başta büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman ordumuzu, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.



30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

AYŞEGÜL ALDİNÇ

Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin sembolü olan büyük zaferin 102'nci yılını yürekten kutlarım. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şâd olsun…

ESER YENENLER

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

DERYA ULUĞ

Zaferin ruhunu yaşatan tüm kahramanlarımızın bağımsızlık mücadelesini gururla anıyor, bayramınızı kutluyorum.