Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:56

Güncelleme: 11.04.2023 - 10:56

Milletvekili aday adayı olmak için istifa eden CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nın yerine seçilen eski sözcü Tarık Balyalı, görevine başladı. CHP Grubu'nun yeni sözcüsü de Mesut Kösedağı oldu. Peki, İBB CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı kimdir, nereli, kaç yaşında?

TARIK BALYALI KİMDİR?

Süleyman Tarık Balyalı, 1973 yılında İstanbul, Pendik'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Pendik’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Bölümü’nde tamamladı.

Pendik’te Mali Müşavir olarak kendisine ait bir bürosu bulunan Tarık Balyalı, 1995 yılında CHP’ye üye olarak siyasete girdi. 1996 yılında CHP Pendik Gençlik Kolu Başkanı, 1998 – 1999 yılları arasında da CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yine hem gençlik kollarında hem de ana kademede İlçe, İl ve Kurultay Delegelikleri yaptı. İlçe ana kademede iki dönem Yönetim Kurulu Üyesi, bir dönem de İlçe Sekreteri olarak görev yaptı. İSMMMO Meslek Yasası Komite Üyeliği, KAFFED (Kafkas Dernekleri Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği, 1864 İstanbul Kafkasyalılar Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kuzey Ormanları Savunması Aktivistliği gibi pek çok demokratik kitle örgütünde aktif olarak görev aldı.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Pendik Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. Görev süresi boyunca Pendik Belediye Meclisinde Grup Başkan Vekilliği, Denetim Komisyonu Üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğinde bulundu. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye ve Pendik Belediye Meclis Üyeliklerine seçilmiştir. Bu dönem içerisinde Pendik Belediye Meclisinde Grup Başkan Vekilliği, Denetim Komisyonu Üyeliği, İBB’de Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Pendik Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.

TARIK BALYALI ÖZEL HAYATI

Süleyman Tarık Balyalı, evli ve iki çocuk babasıdır.