İBB hedef alınmıştı: Basın Konseyi'nden yalan haberlere kınama

Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:49

Güncelleme: 20.11.2023 - 11:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’a yönelik yapılan yalan haberler, Basın Konseyi’nden döndü.

İlk olarak 31 Ağustos 2023 tarihinde Gayrettepe istasyonunda bulunan yürüyen bandın düğmesine basılarak durdurulduğu güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. 6 Eylül 2023 tarihinde aynı istasyonda ikinci vakanın yaşanmasının ardından Metro İstanbul, söz konusu sabotajlara ilişkin kamera görüntülerini delil olarak savcılık makamına ileterek suç duyurusunda bulundu.

11 Eylül 2023 tarihinde A Haber kanalında yayınlanan bir başka haberde, yine bir yürüyen merdivenin çalışmadığı bilgisi verildi.

Metro İstanbul tarafından yapılan güvenlik kamerası kontrollerinde A Haber muhabirine röportaj veren vatandaşlardan birinin söz konusu yürüyen merdiveni durdurduğu, diğer vatandaşın ise başka bir girişten girip metroyu hiç kullanmadan durdurulan merdivenin olduğu çıkıştan çıkarak röportaj verdiği tespit edildi.

Metro İstanbul, güvenlik kamera görüntüleri ve SCADA sistemleri kayıtlarını ileterek Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Basın İlan Kurumu ve Basın Konseyi’ne başvurarak; şirket ve şirket yetkililerinin itibarını zedeleyici, taraflı, gerçeğe aykırı iftira niteliğinde ve teyitsiz söylemlerden ibaret gerçek dışı haber yapıldığını beyan etti.

YALAN HABER OY BİRLİĞİ İLE TESPİT EDİLDİ

Başvuruyu değerlendiren Basın Konseyi Başkanlığı, haberi yapan ve yayan A Haber ve ATV televizyonları ile Sabah ve Takvim gazetelerinin yöneticileri ve haberi yapan muhabir hakkında kınama kararı aldı.

Karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü; ‘Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz’ şeklindeki 6’ncı; ‘Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar’ şeklindeki 16’ncı maddelerinin ihlal edildiğini OY BİRLİĞİ ile saptamış ve OY ÇOKLUĞU ile ‘KINAMA’ kararı almıştır."

İSTANBUL METROLARINDA YÜRÜYEN MERDİVEN 2,5 KAT FAZLA

İşletmesini yaptığı 18 hat, 216 istasyon ve 1.015 aracı ile Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi olan Metro İstanbul, 1,5 milyon metrekarenin üzerinde bir alanı yönetiyor. Metro İstanbul, bu alanda bulunan 1.828 yürüyen merdiven, 62 yürüyen bant ve 604 asansör ile Türkiye’nin en büyük ekipman parkına sahip.

Uluslararası metro işletmeleri kıyaslama organizasyonu Comet’in verilerine göre; dünya metrolarında istasyon başına düşen yürüyen merdiven adedi 6 iken, Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı istasyonlarda bu sayı 14,5 seviyelerinde.

ARIZALAR DÜNYA ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA

İstasyon başına düşen yürüyen merdiven sayısında dünya ortalamasının çok üzerinde olmasına rağmen, İstanbul’un metrolarında yürüyen merdivenlerin arıza oranları dünya ortalamasının oldukça altında kalıyor.

Comet’in metro işletmeleri için belirlediği yürüyen merdiven arıza oranı hedefi yüzde 1,8 iken, Metro İstanbul’da bu oran 2017 yılına göre 7 kat azalarak 2023 yılında yüzde 0,38 oldu.

MERDİVEN VE ASANSÖR KATİLESİ ARTIRILIYOR

İstanbul’da geçmiş dönemde iç mekanda kullanılmak üzere tasarlanan yürüyen merdivenlerin dış mekanda kullanıldığı tespit edildi. Metro İstanbul, arıza oranlarındaki düşüşe rağmen ekipmanlarının ömrünü uzatmak ve arızaları kalıcı olarak gidermek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor.

110 istasyonunda yürüyen merdivenlerin ömrünü uzatmak ve yolcularının konforunu artırmak amacıyla 220 yürüyen merdivende üst örtü çalışması yapılıyor. Böylece, ekipmanlar olumsuz hava koşullarına karşı koruma altına alıyor.

Ayrıca, elektrik aksamı yürüyen merdivenin altına konumlandığı için yağmur suyundan olumsuz etkilenen yürüyen merdivenlerde elektrik panolarını yukarı taşınarak, arıza riski azaltılıyor.

Ekipmanlara yapılan rutin ve zorunlu bakımlar nedeniyle bazı yürüyen merdiven ve asansörler kısa süreli olarak kapalı kalıyor. Bu rutin bakım çalışmaları, bakım yapılan ekipmanın çok yakınında başka yürüyen merdiven ya da asansör aktif olarak hizmet verecek şekilde planlanıyor. Metro İstanbul’un teknik ekipleri en kısa sürede arızanın giderilmesi için aksiyon alıyor.