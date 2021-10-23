İBB, 'İnsana Yakışan İşler Projesi' ile verdiği eğitim sonrası işçi ve işvereni buluşturuyor

23 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile ortaklaşa yaptığı “İnsana Yakışan İşler Projesi” kapsamında, en çok elemana ihtiyaç duyulan motokurye ve çağrı merkezi müşteri temsilciliği alanlarında kişilerin meslek sahibi olabilmeleri için eğitimler başlatıldı.

İBB eğitim desteği ile de sınırlı kalmıyor. Programları başarıyla tamamlayan adaylar Bölgesel istihdam ofisleri aracılığı ile işverenlerle buluşturuluyor. Biz de motokuryelik eğitimi verilen alana gidip projeyi yakından inceledik.

İBB’nin eğitimlerini arkadaşlarından öğrendiğini söyleyen Ceren Sercan (26), mimarlık okuyor. Sercan, “Motora hep ilgim vardı. Şu anda yapabileceğim en kolay iş buymuş gibi geldi. Kazançları da iyi görünüyor. Ayrıca okulla birlikte götürebileceğim bir iş. Tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Daha çok kadın olmalı çünkü kadınların sürüş konusunda daha temkinli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bir diğer kursiyer, 27 yaşındaki Serkan Hacıoğlu ise İstanbul Üniversitesi’nde tarih bölümü öğrencisi.

Küçük yaşlardan itibaren motosikletlere tutkulu olduğunu belirten Hacıoğlu, “Tutkumu işe dönüştürüp sevdiğim işi yapmak istedim. Diğer sektörlere göre şartlarının daha iyi olması beni cezbetti. Sonrasında mülakat görüşmelerine gittim ve eğitim sürecine kadar devam ettim.

HEDEF KİTLE 18-40 YAŞ

Projeye ilişkin konuşan İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, “Hedef kitlemizi 18-40 yaş arası iş arayan tüm İstanbullular, dil ve mesleki niteliklerini artırmak suretiyle istihdamını kolaylaştırmayı hedefleyenler, İstanbul’daki kadın kooperatifleri ve kooperatifçiliğe ilgi duyan kadınlar, dezavantajlı gruplar oluşturuyor. Programları başarı ile tamamlayan herkesin işe yerleşmesine destek olacağız” diye konuştu.

Kurslara başvurular: https://bio.ibb.istanbul adresi üzerinden veya Bölgesel İstihdam Ofisi.