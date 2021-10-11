AKP'den Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ile işsizliği düşürme 'yöntemi'
AKP, yayımladığı Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ile genç işsizliğini düşüreme yöntemini buldu. Stratejide “kısmi zamanlı-yarı zamanlı çalışma” yani “part-time çalışma” çıktı.
İktidar yüzde 25’i aşan genç işsizliğini düşürebilmek için “yöntemi” buldu. Yayımlanan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi’nden (UGİS) “kısmi zamanlı-yarı zamanlı çalışma” yani “part-time çalışma” çıktı. Kısmi zamanlı çalışanların kıdem tazminatları ile ilgili de çalışma yapılacağına işaret edilen stratejide, gençlerde işsizliğin yüzde 17, ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranının da yüzde 20’in altına indirilemeyeceği de itiraf ediliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Ulusal Genç İstihdam Stratejisi’ni (2021-2023) yayımladı. Stratejinin içerisinde emekçinin yıllardır eleştirdiği düzenlemeler de var. Esnek çalışma biçimleri ile ilgili çalışma yapılmasını öngören stratejide temel hedefler şöyle:
- 2020 itibarıyla yüzde 25.3 olan genç işsizlik oranı 2023 itibarıyla yüzde 17.8 düzeylerine indirilecek.
- 2020 itibarıyla yüzde 39.1 olan genç işgücüne katılma oranı 2023 itibarıyla yüzde 46 düzeyine yükseltilecek.
- 2020 itibarıyla yüzde 28.3 olan ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı 2023 yılında yüzde 20 düzeyine düşürülecek.”
UZUN DÖNEM STAJ
Strateji kapsamındaki eylem planına göre, “kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izin hakkı ve kıdem tazminatı ile ilgili çalışmalar yapılacağı” belirtiliyor. Bu hedef doğrultusunda ne yapılacağı şöyle açıklanıyor: “Kısmi süreli çalışanlara özgü açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, ilgili hususlardaki hak etme koşullarının sağlanmasına bakılmaktadır. Konu ile ilgili yerleşik yargı kararları da uygulamalara ışık tutmaktadır. Bu kapsamda, kısmi süreli çalışmanın tercih edilmesi amacıyla mevcut uygulamalar ile ilgili bir çalışma yapılacaktır.” Bu çalışmanın meslek-sivil toplum örgütleri ve sosyal taraflar ile yapılacağı belirtiliyor.
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