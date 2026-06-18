İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmasıına ilişkin soruşturma başlatıldı. Karaal'ın kaçırılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada "17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin olayda 2 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Erhan Karaal'ın kaçırılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, aracın Karaal'ın evinin önünde durduğu ve bindirildikten sonra hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik soruşturmada adı geçen İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Erhan Karaal dün akşam saat 21.00 sıralarında evinden çıktı ve arabasının yanına gitti. Ailesi ile bir ziyarete gideceklerdi ve aracın başında onları bekliyordu. Bu sırada yanında duran araçtan inen 3 kişi Erhan Karaal’ı kafasına vurarak darp etti ve geldikleri araca bindirdiler.

Erhan Karaal’ın çocuğu ve bir komşusu kaçırıldığı anları gördü. Eşi karakola giderek başvurdu. Erhan Karaal’ın aynı sokakta bulunan bir araçla aynı model, renk olan plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı tespit edildi.

Arama çalışmaları devam ediyor.

İBB İDDİANAMESİNDE ADI GEÇİYOR

Karaal'ın ismi İBB iddianamesinde de Kültür AŞ Mali İşler Müdürü olarak geçiyor. İhaleler kapsamında kamu zararına sebep olduğu iddia edilen isimler arasında yer alıyor.

İhaleler ve eylemler farklı olsa da Karaal'a her birinde yöneltilen suçlama "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık suçu".