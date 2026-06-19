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İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili İnanlı'dan operasyon tepkisi: 'Siyasi infaz düzeni işliyor'

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili İnanlı'dan operasyon tepkisi: 'Siyasi infaz düzeni işliyor'

19.06.2026 11:15:00
Güncellenme:
ANKA
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İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili İnanlı'dan operasyon tepkisi: 'Siyasi infaz düzeni işliyor'

Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki gösteren İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, "Bu sabaha Adalar Belediye Başkanımız Ali Ercan Akpolat'ın ve meclis üyelerimizin gözaltına alınmasıyla uyandık. Sandıkta yenemedikleri herkesi dosyalarla, operasyonlarla, kelepçe tehdidiyle susturmaya çalışan bu akıl; hukuk değil, açıkça siyasi infaz düzeni işletmektedir" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki gösterdi.

"DEVLET CİDDİYETİNİ KENDİ İKTİDAR KORKULARINA KURBAN ETTİLER"

İnanlı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve arkadaşlarının birlikte çekilmiş fotoğrafı ile sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bu sabaha Adalar Belediye Başkanımız Ali Ercan Akpolat'ın ve meclis üyelerimizin gözaltına alınmasıyla uyandık. Sandıkta yenemedikleri herkesi dosyalarla, operasyonlarla, kelepçe tehdidiyle susturmaya çalışan bu akıl; hukuk değil, açıkça siyasi infaz düzeni işletmektedir. Bu ülkenin seçilmişlerini sabah baskınlarıyla hizaya sokacağını sananlar, devlet ciddiyetini de hukuk onurunu da kendi iktidar korkularına kurban etmiştir"

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