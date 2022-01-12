İBB Meclisi’nde gerginlik: AKP ve CHP'li üyeler arasında itişme yaşandı, oturuma ara verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, AKP’li Muhammet Kaynar’ın daha önceki birleşimde sarf ettiği Bektaşilerle ilgili sözlerinin yeniden gündeme gelmesi üzerine tansiyon yükseldi. CHP Grubu, Kaynar’ı kınayan bir açıklama yaparken, AKP Grubu sözcüleri ise sürçülisan varsa da Kaynar'ın arkasında olduklarını söyledi. AKP’lilerin CHP'lilerin olduğu tarafa doğru yürümesi üzerine karşılıklı laf atmalarla birlikte itişme yaşandı. Oturuma kısa bir süre ara verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ocak ayı oturumlarının ikincisi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.
İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönettiği toplantıda, 10 Ocak'taki ilk toplantıda AKP’li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar’ın "Bektaşilerin ayet okuması gibi" şeklindeki sözleri yeniden gündeme geldi.
KARŞILIKLI İTİŞMELER YAŞANDI
CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, grubu adına AKP'li Kaynar'ı kınayan bir açıklama yaptı. AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle Kaynar'ın sosyal medyada linç edildiğini savundu. Türkyılmaz “Muhammet bey bir fıkraya, menkıbeye işaret ederek meramını anlatmaya çalıştı. Dil sürçmesine mal bulmuş mağribi gibi atlamanın lüzumu yok. Muhammet Bey hakikatleri söylemeye devam edecek” dedi.
Ancak görüşmeler sırasında CHP'li Meclis Üyesi İnan Güney'in Kaynar'a “Yezid” dediğinin öne sürülmesi tansiyonu yükseltti. Gruplar arasında çıkan sözlü tartışma gerginliğe dönüştü ve AKP’liler CHP sıralarına doğru yürüdü. CHP’li üyelerin de grubun önüne geldiği noktada karşılıklı itişmeler yaşandı. Bu sırada şu konuşmalar yaşandı:
AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş: Bir arkadaş, bizim grubumuza dönerek ‘Siz Yezid'in taraftarısınız, biz Hasan Hüseyin'in taraftarıyız' dedi. Kimi kastediyorsa özür dilemesi gerekir. Bu konular siyasi istismar meselesi olmamalı. Muhammet beyin söylediklerinin arkasındayız.
“ÖZÜRLERİ KABAHATLERİNDEN BÜYÜK”
CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı: Muhammet beyin söylediği şaka, bizim söylediklerimiz siyasi istismar oldu! Özürleri kabahatlerinden büyük... ‘Söylediklerinin arkasındayız' diyorlar. O fıkra; Alevi-Bektaşilerin yüzyıllardır hakaret saydığı bir fıkra bunu bilmiyorlar. Siz söylediklerinin arkasında olmaya devam edin biz bütün toplumun haklarını savunmaya devam edeceğiz.
CHP'li Meclis Üyesi İnan Güney: Hiçbir güç bana Muhammet beyden özür diletemez. Meclis üyeliğimi yakarım yine de özür dilemem. Kimse kimsenin inancını sorgulayamaz.
Meclis oturumuna 10 dakika ara verildi. Meclis Başkanı Okul, tartışan Meclis üyelerini görüşmek üzere odasına davet etti.
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