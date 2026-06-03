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İBB'nin elinden alınmıştı... Ekrem İmamoğlu'ndan 'Yerebatan Sarnıcı' tepkisi

İBB'nin elinden alınmıştı... Ekrem İmamoğlu'ndan 'Yerebatan Sarnıcı' tepkisi

3.06.2026 12:31:00
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Haber Merkezi
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İBB'nin elinden alınmıştı... Ekrem İmamoğlu'ndan 'Yerebatan Sarnıcı' tepkisi

Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, "Asırlardır şehr-i emanete, İBB’ye ait olan; İBB Miras’ın olağanüstü restorasyonu ile 16 milyona ait Yerebatan Sarnıcı’na da göz koydular, el koydular. İşte gelinen nokta budur. Yazıklar olsun!" dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İBB Miras tarafından restore edilen ve İstanbul’un en çok turist ağırlayan noktalarından birine dönüşen Yerebatan Sarnıcı, dün Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. 

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sarnıcın yönetiminin İBB'den alınmasına tepki gösterdi.

"YAZIKLAR OLSUN"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yayımlanan açıklamasında, şunları kaydetti:

"Utanç verici! Bugün diplomamı iptal eden zihniyet, yarın sizin malınıza, mülkünüze, paranıza, işinize el koyar demiştim. Asırlardır şehr-i emanete, İBB’ye ait olan; İBB Miras’ın olağanüstü restorasyonu ile 16 milyon’a ait Yerebatan Sarnıcı’na da göz koydular, el koydular. İşte gelinen nokta budur. Yazıklar olsun!"

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Yerebatan Sarnıcı #İBB Miras

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