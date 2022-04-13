İBB toplantısında işe alınan ismin ‘terör soruşturması’ anımsatıldı
İBB meclis toplantısında AKP’li meclis üyesi Özlem Erol’un, İBB’de terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin olup olmadığının araştırılıp araştırılmadığı ve DİYADER üyelerinin ne zaman işe alındığına ilişkin soru önergesi gündeme geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nisan ayı meclis toplantılarının ikinci birleşimi dün Saraçhane’de yapıldı. Toplantıya Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlık yaptı. Meclis toplantısında AKP’li meclis üyesi Özlem Erol’un, İBB’de terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin olup olmadığının araştırılıp araştırılmadığı ve DİYADER üyelerinin ne zaman işe alındığına ilişkin soru önergesi gündeme geldi.
Önerge üzerine söz alan CHP’li meclis üyesi Tarık Balyalı, AKP dönemindeki işe alımları anımsatarak “İBB ve iştirak şirketlerinde, bombalı eylemlere katılıp bu konuda mahkemeden kendisiyle ilgili ceza çıkan şahsı AKP döneminde işe alıp çalıştırdınız mı? Beş altı yeri bombalamış, sonra gelip İBB’de işe başlamış. Mahkeme kararına rağmen işten çıkarılmamış. Başkanlık makamı cevap verdikten sonra burada açıklarız” dedi.
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