İBB, turistten fazla ücret taksicinin ruhsatını askıya aldı
İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, bir turistten fazla ücret aldığı tespit edilen taksi şoförünün ruhsatının 30 gün askıya alındığını belirtti.
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, bir turistten fazla ücret aldığı tespit edilen taksi şoförünün ruhsatının 30 gün süreyle askıya alındığını açıkladı.
Açıklamada "Yolcusundan fazla ücret aldığı tespit edilen taksi şoförünün, Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi TUDES kapsamında 30 gün süreyle iptal edilmiş olup taksi, Emniyet Birimlerince trafikten men edilmiştir" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise "16 milyon İstanbullu hak ettiği nitelikli ve güvenli hizmete ulaşana kadar çalışmalarımız da hukukun el verdiği yaptırımlarımız da devam edecek" ifadelerini kullandı.
16 milyon İstanbullu hak ettiği nitelikli ve güvenli hizmete ulaşana kadar çalışmalarımız da hukukun el verdiği yaptırımlarımız da devam edecek. https://t.co/FIfUJxvIA8— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) December 5, 2022
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