İBB Ukraynalı sığınmacılara yardım gönderdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ukraynalılara yardım elini uzattı. Savaştan kaçan kadın ve çocukların yoğunlukta bulunduğu Romanya sınırına, toplam 85 bin 657 parçadan oluşan 2 milyon 123 bin 220 lira tutarındaki hijyen ve muhtelif gıda malzemelerinin bulunduğu 3 TIR dolusu yardım malzemesi gönderildi.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB, ilçe belediyelerinin de katkılarıyla Rusya ile savaş halinde oldukları için evlerinden olan ve Romanya sınırında kurulan kamplarda kalan Ukraynalılara destek oldu.
Toplam 85 bin 657 parçadan oluşan, 2 milyon 123 bin 220 lira 60 kuruş tutarındaki hijyen ve muhtelif gıda malzemelerinin bulunduğu 3 TIR dolusu yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Malzemeler, 12 Mart tarihinde Romanya-Ukrayna sınırındaki Çernivtsi mülteci kampında dağıtıldı.
İLÇE BELEDİYELERİ DE DESTEK VERDİ
İBB’nin Ukrayna için gerçekleştirdiği insani yardıma İstanbul’daki ilçe belediyeleri Ataşehir, Avcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli de destek verdi.
Türk Kızılay’ın Ukrayna için başlattığı insani yardım operasyonuna da destek veren İBB, 1 adet mobil ikram aracını da Romanya-Ukrayna sınırındaki Çernivtsi mülteci kampına gönderdi.
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