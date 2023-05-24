İBB Üsküdar’da bir kaçak yapıyı daha yıktı
Sosyal medya hesabından duyurusunu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Milletin, kamunun hakkını sonuna kadar savunacağız. Üsküdar Sahili milletindir” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Üsküdar’da bir kaçak yapının yıkıldığını paylaştı.
İBB ekipleri Üsküdar’da bulunan kaçak kafelerden birini daha yıktı. Ekrem İmamoğlu, görüntüleri sosyal medya hesabından, ”Kamuya ait alanlarda kaçak yapılara izin vermeyeceğiz. Kaçak yapıları ister Çevre ve Şehircilik Bakanı, ister İçişleri Bakanı, ister İlçe Belediye Başkanı korusun; milletin, kamunun hakkını sonuna kadar savunacağız. Üsküdar Sahili milletindir” notuyla paylaştı.
Kamuya ait alanlarda kaçak yapılara izin vermeyeceğiz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 24, 2023
Kaçak yapıları ister Çevre ve Şehircilik Bakanı, ister İçişleri Bakanı, ister İlçe Belediye Başkanı korusun; milletin, kamunun hakkını sonuna kadar savunacağız. Üsküdar Sahili milletindir. pic.twitter.com/EGvrDEEFBF
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