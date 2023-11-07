İBB yargıya taşımıştı... AKP'li Esenler Belediyesi'nin plan değişikliği iptal edildi!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:21

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hukuka aykırı plan değişikliği gerekçesiyle AKP'li Esenler Belediyesi'ne açtığı davada karar çıktı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Esenler Belediyesi'nin Birlik Mahallesi’ndeki İBB'ye ait sosyal tesis ve rekraasyon alanını plan değişikliğiyle "açık otopark alanına dönüştürme" kararını "hukuka aykırı" buldu.

SOSYAL TESİS YAPIMINA BAŞLANMIŞTI

İBB bölgede projelerini geçen yıl yarışma ile elde ettiği, içerisinde kreş, mahalle evi, kütüphane, etkinlik alanları ve otopark gibi Esenler halkına hizmet edecek "Sosyal Merkez" projesinin temellerini atmış, tesisin yapımına başlamıştı.

OY BİRLİĞİYLE İPTAL!

İBB’yi haklı bulan ve plan değişikliğine ilişkin kararı oy birliğiyle iptal eden mahkeme gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu plan değişikliği süreci ile ilgili olarak değişiklik yapılmasının zorunlu kılan nedenlerin somut ve objektif bir şekilde ortaya konulamaması, plan açıklama raporunda, plan kararına dayanak olan araştırma ve analizlerin açıklanmaması, ölçeğinin gerektirdiği detayda planlama alanına ilişkin inceleme, araştırma, etütlerden elde edilen senteze dayalı olarak hazırlanmaması, ilgili kurumların görüşlerine uygun olmaması, plan değişikliğinde şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile ilgili mevzuat doğrultusunda hukuka uyarlılığı bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.”