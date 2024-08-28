İBB yurt sonuçları açıklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrenci yurtlarına başvuru sonuçları belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci
yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı.
Asil ve yedek isim listesi yurtsonuc.ibb.gov.tr adresi
üzerinden erişime açıldı.
İBB yurt ön kayıtları 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında
yapılacak. Yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilere 2 Eylül-4 Eylül
2024 tarihleri arasında SMS ile bilgi verilecek.
İBB yurt kesin kayıtları ise 9-11 Eylül 2024 tarihleri
arasında yapılacak.
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