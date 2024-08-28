İBB yurt sonuçları açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrenci yurtlarına başvuru sonuçları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 10:32
İBB yurt sonuçları açıklandı
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı.

Asil ve yedek isim listesi yurtsonuc.ibb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

İBB yurt ön kayıtları 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilere 2 Eylül-4 Eylül 2024 tarihleri arasında SMS ile bilgi verilecek.

İBB yurt kesin kayıtları ise 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.



ibb haberleri

İlgili Haberler

İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt ücreti ne kadar?

İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt ücreti ne kadar?
İBB Spor İstanbul Doğa Kampı sona erdi: 9 bin çocuk hem eğlendi hem doğa ile tanıştı

İBB Spor İstanbul Doğa Kampı sona erdi: 9 bin çocuk hem eğlendi hem doğa ile tanıştı
İBB yurt sonuçları açıklandı mı? İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB yurt sonuçları açıklandı mı? İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler