İBB’den bedelsiz aldığı parkı ranta çevirdi

08 Şubat 2022 Salı, 13:34

İBB’nin önceki AKP yönetimi, kendi mülkiyetindeki 21 bin 275 metrekare büyüklüğündeki bir parkı bedelsiz olarak 5 yıllığına Pendik Belediyesi’ne tahsis etti. İstanbul seçimini kaybedeceğini öngören AKP’li İBB yönetimi, son derece değerli araziyi seçimden 5 ay önce bir önlem olarak ilçe belediyesine devretti.

Pendik Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında gündem dışı söz alan, CHP’li meclis üyesi Yakup Yeter, park konusunu bir kez daha meclis gündemine taşıdı.

Konuyu bir çok kez gündemine getirmesine karşın soruların bir yanıt alamadığını savunan Yeter, şunları söyledi:

“Nedir bu olay? Viaport’un karşısındaki 21 bin 275 metrekarelik tesis. 2018 yılında Pendik Belediyesi burayı kendi bünyesine alarak, ben bunun adına peşkeş diyorum. O günün koşullarında burası peşkeş çekildi. Halen devam ediyor. Buranın içerisinde ne var, kimlere verildi? Defalarca gündeme getirmeme rağmen kime verildiği, kaça verildiği, kirası ne kadar olduğu konusunda hiç kimsenin bilgisi yok. Burası Pendik Belediyesi’nin malıdır, halkın malıdır. Burası ölüsüyle dirisiyle 21 milyon dolar. Birileri üzerine konmuş. Burayı bu şekilde kullanıyor. Bu şekilde kullanamaz. Burası İstanbulluların, Pendiklilerin malıdır. Önergeme yanıt istiyorum, altı aydır cevap yok.”

“BİZİM LÜGATİMİZDA OLMAZ”

CHP’li yeterin iddialarına yanıt veren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, “Burası İBB Meclisi tarafından Pendik Belediyesi’ne tahsis edilen, sosyal kültürel tesis planlı bir alan. O zamanlar bu bina yapılmadan önce vatandaşlarımızdan çok ciddi talep geliyor. Viaport’un oraya gelmesinden sonra yeme içme konusunda çok ciddi talepler geliyor. Pendik Belediyesi de buna karşılık, ‘buraya tesis yapabilir miyiz’ düşüncesiyle bir çalışma yapıyor. Maliyetten dolayı inşaatın belirli bir noktasından sonra burası yap-işlet-devret modeliyle. Bizim belediye firmasına veriliyor. Belediye firması bunu yapıyor, o da yap-işlet-devret modeliyle firmalarla anlaşıyor, vatandaş ruhsatını alıyor ve işletmeye başlıyor. Şu anda Pendik Belediyesi oradan bir kira alıyor. Rakamı hatırlamıyorum. Şu anda orada üç esnaf var. Bunlar da kiralarını ödüyorlar. Daha sonraki süreçte bu imar barışı da çıkınca Pendik Belediyesi de yine yapı kayıt belgesi alarak belgesini ortaya koyuyor. Şimdi burada ne var? Peşkeş çekildi ne demek? Bizim lügatımızda olmaz” dedi.

“PARK ALANI AMAÇ DIŞI KULLANILMIŞTIR”

Aynı zamanda İBB Meclisi’nde CHP Grup sözcüsü olan Pendik Belediye Meclis üyesi Tarık Balyalı, parkın bin 260 metrekarelik kısmını 3 ayrı firmanın ticari amaçlı olarak kullandığını söyledi.

Park alanının Pendik Belediyesi’ne belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz tahsis edildiğini belirten Balyalı, “Söz konusu yerin tamamı planlarda park alanı olarak geçiyor. Pendik Belediyesi’ne tahsis edilen yerin üçüncü şahıslara verilmesi kesinlikle amaç dışı kullanımdır” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLAR DAVA AÇACAK”

Konuya ilişkin konuşan Pendik Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Murat Türkyılmaz ise, şunları belirtti:

“Burada bin 260 metrekare ticari alan geri kalan yer sosyal kültürel tesis alanı. Spor sahası olarak kullanılan bir bölge. İhtiyaç var mı yok mu? CHP’ye göre yok ama bize göre var. Belediyemizin PENTAŞ firması tarafından orada kiralar toplanıyor. Yakup bey(Yeter) İBB Meclis üyesi olduğu için oradan detaylı bilgi alabilir. İBB, meclis kararıyla bir tahsis olmasına rağmen oradaki vatandaşlara dönük 'izinsiz kullanım' soruşturması başlattı. Onlar buna muhtemelen dava açacak ve Pendik Belediyesi de buna müdahil olacak.”