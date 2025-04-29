İBB’den 'denizde özel kort' iddialarına yanıt

Yayınlanma: 29.04.2025 - 15:24

Güncelleme: 29.04.2025 - 15:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu için İstanbul’un ortasında, deniz üzerine özel tenis kortu kurulduğu yönündeki iddialara sert tepki gösterdi.

İBB açıklamasında, kamu kaynaklarının kişisel gösteri için kullanıldığı iddiasının asılsız olduğunu, platformun yıllardır kamusal etkinliklerde kullanılan bir duba olduğunu vurguladı.

İBB, açıklamada bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmayı ve siyasal algı oluşturmayı amaçladığını, kamu zararının ise söz konusu dahi olmadığını belirtti. İBB, iddialarla ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını da duyurdu.

İBB'DEN "YALANLAR VE GERÇEKLER" AÇIKLAMASI

İBB Basın Danışmanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YALAN: “Ekrem İmamoğlu ve eşi için denizin ortasında özel bir tenis kortu kuruldu. İstanbul’un parasıyla aileye özel şov yapıldı” yalanı.

GERÇEK: Bahsi geçen platform, Ekrem İmamoğlu ve eşi için özel olarak yapılmamış, 1984 yılında inşa edilen eski Karaköy İskelesi'nin taşıyıcı dubasıdır. 2008’deki lodos fırtınasında batan iskelenin bu parçası, 2010 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi envanterinde kayıtlıdır ve kamusal etkinliklerde kullanılmaktadır.

19 Mayıs 2021 tarihinde, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu burada sembolik bir gösteri maçı oynamıştır. Bu gösteri, aynı platformda yapılan birçok etkinlikten sadece biridir.

Platformun teknik özelliklerine dair de bilgi verilen açıklamada şu detaylara yer verildi:

Her biri 50 ton ağırlığında 16 sac dubadan oluşur.

Denize elverişlilik belgesi bulunmadığı için sadece Haliç içi kullanıma uygundur.

2010’dan bu yana onlarca etkinlikte yer almıştır: 3D sanat projeleri, UEFA sponsor etkinlikleri, altyapı çalışmaları vb.

Duba, İBB Meclisi’nin belirlediği tarifeye göre ücretli olarak kiralanabilir.