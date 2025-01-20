İBB'den kentsel dönüşüm için çözüm çağrısı: 'İnşaat maliyetleri asgari ücretin altına çekilmeli!'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 14:09

Güncelleme: 20.01.2025 - 14:11

6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, İstanbul’daki riskli yapıların dönüşümü yine gündemdeki yerini koruyor.

Riskli yapılarda yaşayan milyonlarca yurttaş, deprem dirençli yapılarda yaşamak istiyor. Ancak yüksek konut fiyatları, toplumun büyük kesimi için ev sahibi olmayı bir hayal olmaktan öteye taşımıyor. Bu koşullarda akıllara asgari ücretli bir kişinin ev sahibi olup olamayacağı sorusu geliyor.

Uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önemli iştiraklerinden biri olan KİPTAŞ’ın Genel Müdürlüğü'nü yapan ve şimdi İBB Şehircilik Grubu Başkanlığı'nı sürdüren Ali Kurt, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Kurt, enflasyonist ortamda bir asgari ücretlinin bir konuta erişmesinin pek mümkün olmadığını vurguladı. Kurt, “Günümüzde 1 metrekare inşaatın metrekare birim maliyeti 27 bin TL yani bir asgari ücretli, bir inşaatın maliyetinin yüzde 80’ini karşılayamıyor. Bu rakamın içerisinde maalesef finans maliyeti yok, arsa maliyeti yok” diye konuştu.

“1 MİLYON TL KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ 10 YILDA 3.6 MİLYON“

Durumu çarpıcı bir örnekle açıklayan Kurt, “Finans maliyetini de düşündüğümüzde bugün vatandaşımız bankalardan kredi kullanmak istese kullandığı paranın 3.6 katı kadar geri ödeme yapıyor. Yani 1 milyon TL kredi çeken bir vatandaşımız, 10 yılda 3.6 milyon TL olarak geri ödüyor. Bu verileri değerlendirdiğimizde asgari ücretle geçinen vatandaşımız bugünün şartlarında bir konuta erişebilmesi mümkün değil” dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SIRALADI

İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt, çözüm önerilerini de sıraladı.

Kurt, “İnşaat birim metrekare maliyetleri, 2022 yılından sonra asgari ücretin üstüne çıktı. Günümüz şartlarında, eğer inşaat maliyetlerini asgari ücretin altına çekemezsek, vatandaşlarımızı konut edindirmekte çok ama çok zorlanırız. Bunun için yapılması gereken, özellikle inşaat sektöründeki üreticilere farklı teşvikler sunarak farklı vergi avantajları vermek. Ama bunu da sadece evi olmayanlara ve riskli yapıda oturan vatandaşlara üretilecek projeler kapsamında gerçekleştirmeyi öneriyoruz” şeklinde konuştu.