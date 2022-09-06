İBB'nin el konan yalılarının son hali ortaya çıktı: Otel şantiyesine dönüştürülmüş
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Fehime ve Hatice Sultan yalılarının Hazine'ye devredilmesinin nedenini paylaştı. Polat, "'Restorasyon' bahanesiyle 4 bin 500 m2 alan 39 bin m2'ye çıkarılıp kaçak imalatla imar vurgununa dönüşmüş" dedi.
İstanbul Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nun mülkiyetini İBB'den alarak Hazine'ye devrettiği Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarındaki 'restorasyon'a dair görüntüler ortaya çıktı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB görevlilerinin yalıların içine alınmamasına ilişkin görseller paylaştı.
Polat, Twitter hesabından 'restorasyon' bahanesiyle alınan 4.500 m2 alana sahip iki sarayın 39 bin m2'ye çıkarılan kaçak imalatları ile bir imar vurgununa dönüştürüldüğünü, 'otopark' denen alanlarla deniz seviyesinin 25 metre altına inilerek devasa balo salonları yapıldığını söyledi.
Polat'ın, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarına dair paylaşımları şöyle:
"Neden? 2009’da 3 yıl içinde restorasyonu yapılsın diye ihale edilip 13 yıldır restpre edilmeyen, bugün İBB den hukuksuzca alınan Fehime ve Hatice Sultan saraylarına İBB neden içeri alınmıyordu. Çünkü tarihi saray perişan edilmiş, tarihi eserler poşetlerin altında çürütülmüştü.
Çünkü restorasyon bahanesi ile alınan 4.500 m2 alana sahip iki sarayın 39.000m2 çıkarılan kaçak imalatları ile bir imar vurgununa dönüştürülmüştü. Çünkü otopark dedikleri alanda balı salonları, 25 metre denizin altına indikleri bir inşaat vurgunu yapmışlardı.
3 yıldır İBB mülkünü şirketin işgalinden kurtarmak için görevini yapmaya çalışan İBB çalışanlarına karşı onlarca suç işlendi. Bugün İBB’den alındı. Restorasyon adı altında tarihi sarayların katliamı ve imar vurgunu kapalı kapılar ardından devam edecek.
Nasıl bir imar vurgunu olduğunu tarihi sarayların altı oyularak yapılmış, yerin 25 mt altına inmiş devasa balo salonunun içinde çalışan iş makinesinin boyutundan anlayabilirsiniz.
Bu gördüğünüz “tarihi sarayın” içi. Tarihi saraylar mahvedilmiş, sözde restorasyon adı altında bir otel şantiyesine döndürülmüş"
Nasıl bir imar vurgunu olduğunu tarihi sarayların altı oyularak yapılmış, yerin 25 mt altına inmiş devasa balo salonunun içinde çalışan iş makinesinin boyutundan anlayabilirsiniz. pic.twitter.com/UbXHnSPpcz— Mahir Polat (@mhrpolat) September 5, 2022
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