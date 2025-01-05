İBB'nin metro ihalesi Kalyon-Özgün ortaklığına gitti

Yayınlanma: 05.01.2025 - 21:15

Güncelleme: 05.01.2025 - 21:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kirazlı-Halkalı Metrosu için yapılan 21.9 milyar liralık ihalenin resmi sonucu açıklandı.

Buna göre, ihaleyi Kalyon-Özgün ortaklığı aldı.

Gazeteci Bahadır Özgür, metro ihalesinin 21 milyar 982 milyon 861 bin TL Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı ortaklığına verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Özgür, "İBB'nin metro ihalesinin resmi sonucu da yayınlandı. Önce açık yapılan ama iptal edilip davet usulüne çevrilen, kapsamı genişletilip bedeli 3 kat artırılan 21.9 milyar liralık ihale Kalyon-Özgün ortaklığının oldu.

İhaleyi iktidar bu şekilde yapsa büyük ihtimalle CHP itiraz eder, yargıya taşırdı. Peki şimdi ne olacak? Bu ihaledeki iddiaları da inceleyecekler mi?

5'li çete, ihaleyi verene göre çetelikten çıkıyor mu? Hangi durumda çete diyebiliyoruz?" dedi.

İBB'nin metro ihalesinin resmi sonucu da yayınlandı. Önce açık yapılan ama iptal edilip davet usulüne çevrilen, kapsamı genişletilip bedeli 3 kat artırılan 21.9 milyar liralık ihale Kalyon-Özgün ortaklığının oldu.



İhaleyi iktidar bu şekilde yapsa büyük ihtimalle CHP itiraz eder,… pic.twitter.com/w2bNUAUol0 — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) January 5, 2025

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cengiz Holding, Kalyon Holding, Kolin İnşaat, Limak Holding, ve Makyol Grubu'nun '5'li çete' olarak nitelendirmişti.