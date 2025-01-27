İbrahim Kalın'ın önünde poz verdiği 'Türk Bayrağı' tartışma yarattı
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'da gerçekleştirdiği ziyaret esnasında verdiği poz tartışma yarattı. Kalın'ın arkasında yer alan 'Türk Bayrağı' sosyal medyada tepkilere neden oldu.
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında HTŞ lideri Colani ile görüşmüştü.
Kalın'ın Colani ile verdiği poz esnasında arkada yer alan 'Türk Bayrağı' sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, bayrak ölçülerini paylaşarak tepki gösterdi.
Çömez, "Her şeyi görüp, her şeyin farkında olduğunu zannediyorduk. Önünde poz verdiğin Türk Bayrağı’nı nasıl fark etmedin" ifadelerini kullandı.
??Her şeyi görüp, her şeyin farkında olduğunu zannediyorduk.— Turhan Çömez (@ComezTurhan) January 27, 2025
????Önünde poz verdiğin Türk Bayrağı’nı nasıl fark etmedin @ikalin1 ? pic.twitter.com/Ob7HDHEMKH
Etiketler: #İbrahim Kalın #tartışma #bayrak
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