İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kayseri, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Nevşehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayacak kuvvetli rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına, kuvvetli fırtına, Yozgat'ın Aydıncık ve Çekerek, Sivas'ın Yıldızeli, Hafik, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde tam fırtına şeklinde eseceği, gece saatlerinden itibaren ise etkisini yitireceği bildirildi.
Açıklamada, soba, doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve kar erimelerine karşı ilgilerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.
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