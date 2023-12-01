İçinde 4 uzman çavuş vardı: Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, başka bir araç çarptı!

Yeniçağa'da D-100 yolunda kırmızı ışıkta bekleyen, içerisinde 4 uzman çavuşun bulunduğu otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 21:47
İçinde 4 uzman çavuş vardı: Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, başka bir araç çarptı!
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D-100 yolunun Yeniçağa kavşağı mevkiinde saat 19.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yolun İstanbul yönünde kırmızı ışıkta bekleyen, içerisinde 4 uzman çavuşun bulunduğu Recep A. yönetimindeki 10 F 2757 plakalı otomobile, arkadan gelen Yasin Emre Yılmaz yönetimindeki 34 AG 0756 plakalı otomobil çarptı.

Kazada uzman çavuşlar Ömer E., Mehmet K., Esaf K. ve Recep A. ile diğer otomobilde bulunan Yasin Emre Y. ve Zekai Berat C., yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ömer E., Mehmet K., Esaf K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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