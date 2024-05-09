İçinde 5 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 5 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Çanakkale Marina’ya yanaştırıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:36
İçinde 5 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı’nda Kilitbahir Kalesi önlerinde 10 metre uzunluğunda, içinde 5 kişi bulunan tekne makine arızası yaparak sürüklenmeye başladı. 

Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ’KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

’KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Çanakkale Marina’ya yanaştırıldı.


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