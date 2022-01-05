İçişleri Bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 21:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da CHP muhabirleriyle bir araya geldi.

İBB’ye yönelik teftişler ve konuya ilişkin AKP ile MHP kanadından gelen yorumlar hakkında Kılıçdaroğlu, “İstanbul AK Parti’nin yandaşlarını yemlediği bir havuz… Ekrem Bey’i (İmamoğlu) suçlamalarının nedeni aslında ekonomideki kaosun yaşananların unutturulması. Bütün bu sorunları Ekrem Bey’i ilave edip tartışma zeminini bu tarafa çekmek istediler” dedi.

"GÜNDEMİ İYİ TAKİP ETMİYOR"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

“Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor" diyen Çataklı, "Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı" şeklinde konuştu.

"Sevindirici bir gelişme var" diye açıklamasına devam eden Çataklı, "dosya sayısını öğrenmiş, diğer bilgileri de umarız bu açıklamadan öğrenir” ifadelerini kullandı.