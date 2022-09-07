İçişleri: IŞİD'in sözde sorumlusu 5 terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in sözde yargı, istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumluları ile örgüt imamının, eylem hazırlığındayken yakalandığını açıkladı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün, Suriye'deki Haseke El Kef Cezaevi'nden Cerablus'a gitmesi şartıyla tahliye ettiği ve IŞİD'in sözde yargı sorumlusu 'Rami Remo' kod adlı Ramo Muhammed El Hamed'in, eylem hazırlığındayken yakalandığı bildirildi.
SOSYAL MEDYA SORUMLUSU DA YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 31 Ağustos'ta yakalanan Ramo Muhammed El Hamed’in ifadesi doğrultusunda; Türkiye’de sansasyonel eylem yapma hazırlığında olan sözde istihbarat sorumlusu 'Ebu Resul' kod adlı İbrahim El Salih, sözde sosyal medya sorumlusu 'Ebu Eyup' kod adlı Husam Davud, sözde eğitim sorumlusu 'Ebu Abdurrahman El Şami' kod adlı Ahmed El Helo ve sözde örgüt imamı 'Ebu Reşid' kod adlı Kemi Aydan olmak üzere 4 IŞİD mensubu, Suriye/Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.
Ayrıca teröristlere yardım ettiği belirlenen 6 iş birlikçi de gözaltına alındı. Teröristler ile 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör ve 27 fişek ele geçirildi.
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