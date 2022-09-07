'Savaşçı' kod adlı IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
Adana'da terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Suriye uyruklu İ.N.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, sanığın IŞİD'e katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu belirtildi.
'SAVAŞÇI' KOD ADINI KULLANDI
İ.N.A'nın IŞİD üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı, örgütten aylık olarak düzenli maaş aldığı, IŞİD işgalindeki bölgede nöbet tuttuğu ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu İ.N.A. suçlamaları kabul etmedi.
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