İddia: FOX TV'nin ismi değişiyor

Disney grubunun FOX’u satın almasının ardından 'isim değişikliği' iddiası kamuoyuna yansıdı. İddiaya göre kanalın adı şubat ayında değişecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 17:28
İddia: FOX TV'nin ismi değişiyor
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FOX’un şu günlerde yeni yıl tanıtımları çekiliyor. Kanalın ekran yüzleri ve dizi yıldızları yapılan fotoğraf ve video çekimlerinde bir araya geliyor. Bu çekimin sadece bir tanıtım değil, aynı zamanda kanalın yeni adının da duyurulacağı özel bir çekim olduğu öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, FOX TV’nin isim değişikliğine gideceğini öne sürdü.

'İSMİ ŞUBAT AYINDA DEĞİŞECEK' İDDİASI

"Kulislerden sızan bilgilere göre kanalın isim değişikliği şubat ayında gerçekleşecek" diyen Altuntaş, "Kanalın yeni ismi sır gibi saklanıyor. İsim değişikliğinin sebebi Disney grubunun FOX’u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması" ifadelerini kullandı.

Altuntaş, "Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de ilgiyle izlenen kanalın adı değişecek" dedi.


FOX TV

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