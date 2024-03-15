CHP Beşiktaş Belediye Başkanı ve Adayı Rıza Akpolat Cumhuriyet TV'ye konuştu

Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:34

Güncelleme: 15.03.2024 - 14:40

Yerel seçim gündemine ve Beşiktaş için tasarlanan projelere ilişkin Cumhuriyet TV'ye konuşan Akpolat, bazı projelerin yetki paylaşımı sorunu nedeniyle geciktiğini belirtti. Beşiktaş’ın nüfusuna oranla günlük ziyaretçi sayısının fazlalığına dikkat çeken Akpolat, öğrencilerin yararlanması için kurulan tesislerden ve Beşiktaşlılara özel “semt kart” projesinden bahsetti.

"VAATLERİMİZİN YÜZDE 78'İNİ TAMAMLADIK"

Göreve gelmeden önce söz verdikleri projelerin yüzde 78’ini tamamladıklarını belirten Akpolat, “Bazı projelerimizi değiştirdik. Kalan yüzde 22’yi de çözmek için adımlar attık. Yetki paylaşımı ile ilgili sorunlar sebebiyle bitiremediğimiz projelerimiz var. Bütün belediye başkanları son 5 yılda olağanüstü bir süreç yönettiler. Önce pandemi sonra ortaya çıkan yangınlar, seller ardından 6 Şubat depremi… Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizinin de vatandaşa etkileri oldu.

Göreve gelirken ‘katılımcı bir anlayışla yöneteceğiz’ sözü verdik. Bu yüzden mahallelerimizde toplantılar yaptık. Pandemiyle beraber bu katılımcı anlayışın şeklini değiştirmek zorunda kaldık. 122 kişilik bir saha çözüm ekibi kurduk. Şimdiye dek 117 bin 500 noktanın 92 bin 500 tanesine gittik. Çok önemli veriler tespit ettik” dedi.

KENT YOKSULLUĞU BEŞİKTAŞ'TA DA HİSSEDİLİYOR!

Beşiktaş’ın gelir seviyesi ve eğitim seviyesi yüksek bir yer olarak nitelendiğini ancak Beşiktaş’ta da kent yoksulluğunun yaşandığını aktaran Akpolat, “Bu ziyaretlerimizde 1228 tane hanenin ihtiyaç sahibi olduğunu gördük. Dolayısıyla önceliklerimizi değiştirdik ve bazı projelerimizi askıya aldık. Halk market ve halk mağazamızı açtık, halk kartlarımızı dağıttık. Aşevimizi kurduk, günlük 6 -7 bin adet sıcak yemeği komuşlarımıza ulaştırıyoruz. O günün şartlarında 1228 hane olan veriler değişti ve bu kez “semt kart” projemizi hayata geçirdik. Yurttaşlar bu kart sayesinde hizmet alanlarımızdan yüzde 50-60 indirim sağlayabiliyorlar. Üçüncü ziyaretimizin ardından sayı 3 bine yaklaştı, projeye devam ediyoruz.

Sadece maddi değil fiziksel açıdan da yardıma ihtiyacı olan yaşlı komşularımızı tespit ettik. Yaşlı Dostu Kentler Ağı’na üye olmuş ender belediyelerdeniz. Evde bakım ve temizlik, kuaför hizmeti gibi desteklerimiz var. Demansla mücadeleden ayak bakımına kadar hizmet alanını genişlettik. Yatalak ve hasta olan yalnız yaşayan komşularımızın evlerindeki yapıyı onların fiziki koşularına uygun hale getirmek için mimarlık ekiplerimiz çalışıyor” diye konuştu.

EKONOMİK KRİZ ÖĞRENCİLERİ VURDU!

Ekonomik krizin derinden etkilediği bir diğer grubun öğrenciler olduğunu söyleyen Akpolat, Beşiktaş Belediyesi’nin öğrencilere yönelik projelerini şu sözlerle anlattı:

“İki tane büyük sorun var: Beslenme ve barınma. Barınmayla ilgili mevcut olan iki yurdumuzun kapasitesini genişlettik ama yeterli değil. Beslenme sorunu için başlattığımız projeyle esnafları bir araya getirdik. Hem çarşı esnafıyla hem de üst gelir seviyesine sahip lüks işletme sahipleriyle araya geldik. Her işletme en az 10 öğrenciye kontenjan ayırdı ve yeme-içme ihtiyaçlarını karşıladı. Projenin adını ”Öğrenci-YE” koyduk ve bir uygulama tasarladık. Şu anda günlük 2 bin öğrenci bu uygulamayı kullanıyor.

Karaoğlan Gençlik Merkezi’mizde de yemekhanemiz var. Oraya bir fikir atölyesi kurarak öğrencilerimizi projelerimizin paydaşı haline getirdik.

Beşiktaş Akademi’yi kurduk, orada lise ve üniversite hazırlık kursları, kültür-sanat kursları veriliyor, şu an 1500 öğrenci kapasiteli. Bunun yanında 2 adet kütüphane açtık. Beşiktaş Meydan’da bir sosyal tesis inşa ettik. Beşiktaşlı komşularımız, fiyatlar sebebiyle deniz kenarında çay-kahve içmekte zorlanıyor. Bu sosyal tesiste yüzde 50-60 indirimli fiyatlardan faydalanıyorlar, tesisin de bir kısmını kitap kafeye çevirdik. Hem de kamuya kazandırmış olduk.”

KÜLTÜR-SANAT MERKEZİ BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Belediyesi’nin kadın politikalarına da önem verdiğini belirten Akpolat “Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi’ni açtık. Boşanma aşamasında olan, şiddet gören kadınların hukuki süreçlerini takip ediyoruz. Kadınların istihdam sorunlarını İBB işbirliği ile çözmeye çalışıyoruz. Kreş sorunlarını çözüyoruz, psikolojik ve tıbbi destekten faydalanmalarını sağlıyoruz. Bu merkezde kültür-sanat etkinlikleri, gezileri yapılıyor; paneller düzenleniyor” dedi.

Beşiktaş’ın kültür-sanatın merkezi olduğunu vurgulayan Akpolat, “Ortaköy Kültür Merkezi’mizi yeniden Beşiktaş’a kazandırdık. Yeşil alanları oldukça önemsiyoruz. Park haline dönüştüreceğimiz alanlar kısıtlı olmasına rağmen 45 parkımızı yeniledik, 18 tane de yeni park inşa ettik. Kamuya kazandırdığımız Konaklar Kent Parkı ve Ortaköy Yaşam Vadisi projemizi önemsiyoruz. 280 dönümlük bir yaşam vadisini Beşiktaş’a kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 3 MİLYON ZİYARETÇİ!

Akpolat, Beşiktaş’ta başlayan projelerin uzun sürmesi yönündeki eleştirileri ise şöyle yanıtladı:

“Beşiktaş’ı günlük 3 milyon insan ziyaret ediyor bu da kenti tahrip ediyor. Beşiktaş’ın imarının yüzde 80’i diğer kurulların onayına bağlı. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve bunlara bağlı kurulların yetkisi var. Bütün alanlarımızda yetki paylaşıyoruz. Çevre düzenlemesi yapabilmek için imar planının yenilenmesi gerekiyor. Çok eski yapıların ve sit alanlarının bulunduğu bir yer. Maalesef kurullar hazırladığımız imar planlarını yıllardır bekletiyorlar. Projelerin hızlıca bitmemesi bu sorundan kaynaklanıyor.

Beşiktaş’ın en büyük sorunlarından biri olan altyapı sorununu pandemide çözdük, yalnızca Ortaköy’de ve Konaklar Mahallesi’nde ufak bir bölüm kaldı. Yatki paylaşımı nedeniyle sorun yaşasak da İBB ile çalışıyor olmak bizim için avantaj sağlıyor. Yıllardır siyasi olarak çözülmemiş kronik sorunlar tek tek çözülüyor.”

"RANT AÇISINDAN HERKESİN GÖZÜNÜ DİKTİĞİ BİR YER"

Kentsel dönüşüm için yurttaşı ikna etmeye yönelik, belediyenin garantör rolü üstlendiğini aktaran Akpolat, “Beşiktaş rant açısından herkesin gözünü diktiği bir yer. Bir sabah uyandığımızda bir yer rezerv alanı ilan edilmiş oluyor. Bakanlık ruhsat verirken kentte oluşabilecek, yoğunluk ya da trafik gibi sorunları hesaplamıyor. Yetki paylaşımı sebebiyle kentsel dönüşüm oldukça zor. Kişinin kendi mülkiyeti söz konusu olduğunda uzlaşı oluşturmak zor.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzü ve Beşiktaş İmar AŞ’yi kurduk. Dönüşüme girmek isteyen binaların muvafakatnamelerini toplayıp tüm süreci onlar adına denetledik. Müteahhittin bir hatası veya kötü niyeti varsa sözleşmeyi feshetme yetkisi de var. Şu ana dek 57 adet bina ve sitenin muvafakatnamesini topladık, 2 binanın yıkımı gerçekleşti. Projelerimiz hazır, imar planları da istediğimiz niteliğe büründüğünde Beşiktaş’ta sistemli bir dönüşümü sağlayacağız” diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'I DÜNYA MARKASI YAPMAK İSTİYORUZ"

Akpolat, Beşiktaş’ın dünya markası haline getirmek istediği “Uluslararası Beşiktaş Festivali” projesini şu sözlerle anlattı:

“Yarım kalmış projelerimizi tamamlamak istiyoruz. Bir Uluslararası Beşiktaş Festivali projemiz var. Kentin fiziki koşullarını buna uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Festival kenti olarak bilinmek ve tıpkı Beşiktaş Jimnastik Klübü gibi Beşiktaş Festivalini dünya markası haline getirmek istiyoruz. Dikilitaş’ta bir spor tesisi alanının önümüzdeki hafta temelini atıyoruz. İki tane kreş projemiz var. Zaten kendi risk denetimlerimizle ilgili adımlarımızı atmıştık, beton laboratuvarını açacağız. En büyük atılımı imar ve dönüşüm alanında yapacağız.”