İETT otobüsünün arkasında tehlikeli yolculuk

Şişli'de bir kişinin İETT otobüsünün arkasına adeta 'örümcek adam' gibi asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
20 Ocak 2022 Perşembe, 09:48
İETT otobüsünün arkasında tehlikeli yolculuk
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Görüntüler, Şişli Mecidiyeköy'de hareket halindeki bir otomobilde bulunanların cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bir gencin, demir bariyerlerin diğer tarafında hızla giden İETT otobüsünün arkasındaki pencere lastiklerine tutunmuş ve çömelmiş bir şekilde tehlikeli yolculuk yaptığı görülüyor.

Otobüsün arkasında 'örümcek adam' yolculuğundan otobüs şoförünün habersiz olduğu değerlendiriliyor. Yolculuk devam ederken otobüs bir süre sonra gözden kayboluyor. 



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