İETT'den toplu ulaşıma zam açıklaması
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, toplu ulaşıma beklenen zam ile ilgili, "UKOME'de bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakımın da yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum" dedi.
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili İETT Kağıthane garajında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili’ye toplu ulaşıma zam yapılacak mı? diye soruldu.
Bilgili, "2 büyük kapsamlı meslek örgütleri ile yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME’de gündeme bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50’nin altında olacağını düşünmüyorum" dedi.
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