İETT'nin 2 peronuna çeyrek final için dev ekran!
Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı tüm hızıyla sürerken, Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı önemli karşılaşma için geri sayım başladı. Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa Belediyeleri, İETT’nin 2 peronuna dev ekran kurarak, bu akşam milli takımımıza destek olmak isteyen futbolseverleri ağırlayacak.
İBB, futbolseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor. Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı önemli karşılaşma, bu akşam İETT’nin 2 peronunda canlı olarak yayınlanacak.
DEV EKRANDA ÇEYREK FİNAL KEYFİ
Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa Belediyeleri, İETT’nin 2 peronuna dev ekran kuracak. Gaziosmanpaşa Yenimahalle Metro Peron Alanı ve Eyüpsultan Çırçır Metro Peron Alanı, milli takımımıza destek olmak isteyen futbolseverleri ağırlayacak.
FUTBOLSEVERLERE ÇAY İKRAMI
Aynı zamanda otobüsleri Türk Bayrakları ile süsleyen İETT ise her peron için 1000’er kişilik çay ikramında bulunacak.
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