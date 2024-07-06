İETT'nin 2 peronuna çeyrek final için dev ekran!

Yayınlanma: 06.07.2024 - 14:45

Güncelleme: 06.07.2024 - 14:45

İBB, futbolseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor. Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı önemli karşılaşma, bu akşam İETT’nin 2 peronunda canlı olarak yayınlanacak.

DEV EKRANDA ÇEYREK FİNAL KEYFİ

Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa Belediyeleri, İETT’nin 2 peronuna dev ekran kuracak. Gaziosmanpaşa Yenimahalle Metro Peron Alanı ve Eyüpsultan Çırçır Metro Peron Alanı, milli takımımıza destek olmak isteyen futbolseverleri ağırlayacak.

FUTBOLSEVERLERE ÇAY İKRAMI

Aynı zamanda otobüsleri Türk Bayrakları ile süsleyen İETT ise her peron için 1000’er kişilik çay ikramında bulunacak.