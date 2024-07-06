İETT'nin 2 peronuna çeyrek final için dev ekran!

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı tüm hızıyla sürerken, Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı önemli karşılaşma için geri sayım başladı. Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa Belediyeleri, İETT’nin 2 peronuna dev ekran kurarak, bu akşam milli takımımıza destek olmak isteyen futbolseverleri ağırlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 14:45
İETT'nin 2 peronuna çeyrek final için dev ekran!
Abone Ol google-news

İBB, futbolseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor. Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı önemli karşılaşma, bu akşam İETT’nin 2 peronunda canlı olarak yayınlanacak. 

DEV EKRANDA ÇEYREK FİNAL KEYFİ

Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa Belediyeleri, İETT’nin 2 peronuna dev ekran kuracak. Gaziosmanpaşa Yenimahalle Metro Peron Alanı ve Eyüpsultan Çırçır Metro Peron Alanı, milli takımımıza destek olmak isteyen futbolseverleri ağırlayacak.

FUTBOLSEVERLERE ÇAY İKRAMI

Aynı zamanda otobüsleri Türk Bayrakları ile süsleyen İETT ise her peron için 1000’er kişilik çay ikramında bulunacak.


Maç haberleri EURO 2024 haberleri gaziosmanpaşa haberleri eyüpsultan haberleri

İlgili Haberler

A Milli Takım’ın Euro 2024’te çeyrek finale çıkmasının perde arkasında ‘ekip’ olmak yatıyor

A Milli Takım’ın Euro 2024’te çeyrek finale çıkmasının perde arkasında ‘ekip’ olmak yatıyor
UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar: Türkiye yerine Avusturya!

UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar: Türkiye yerine Avusturya!
EURO 2024'te günün maçları: 5 Temmuz'da hangi maçlar var?

EURO 2024'te günün maçları: 5 Temmuz'da hangi maçlar var?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler