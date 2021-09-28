İfade veren Eski ATO Başkanı Salih Bezci’ye, hakkında hazırlanan MASAK raporu soruldu

28 Eylül 2021 Salı, 04:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde (TEM) ifade veren eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci’ye kendisi hakkında MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporu da soruldu. Rapora göre Bezci, “ByLock kullanıcısı kişilerle karşılıklı para transferleri yaptı”, “FETÖ bağlantılı şirketlerden para aldı”, hakkında FETÖ’den işlem yapılan üç ayrı kişiyle “yurtdışı giriş/çıkış birliktelikleri” tespit edildi. Bezci, para transferlerinin “ticari” olduğunu savundu.

Cumhuriyet, dün eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci’nin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki FETÖ suçlamalarını gündeme getirmişti. Bezci, 2016 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı FETÖ soruşturması kapsamında beş yıl sonra iki avukatıyla birlikte TEM’de ifade vermişti. Bezci’ye, kendisi hakkında MASAK tarafından 2019’da hazırlanan mali analiz raporundaki “FETÖ bağlantıları” da soruldu. Rapora göre, “Bezci ve FETÖ ile ilişkili şirketler, kişiler arasında para transferleri yapıldı”, “Bezci’nin FETÖ bağlantılı kişilerle, yurtdışı çıkış/giriş birliktelikleri belirlendi.”

Raporda yer verilen bilgilerden bazıları şöyle:

100 BİNLERCE TL TRANSFER

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hakkında araştırma yapılması istenen şirketlerden Televvün Tekstil Ticaret İthalat ve İhracat Ltd. Şti ile Bezci’nin arasında 2011-2015 arasında toplam 19 para transferi tespit edildi. Bezci, firmadan 105 bin 200 lira aldı.

- Savcılığın araştırma yapılmasını istediği Yüksek Proje İnşaat Müh. Müş. Mim. Taah. San. Tic Ltd. şirketinden 2013-2014 yılları arasında Bezci’nin hesabına 650 bin TL gönderildi.

- Bezci, hakkında FETÖ’den işlem yapılan S.E’ye 2011’de 5 bin TL para gönderdi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hakkında araştırma yapılması istenen Ş.E’nin Bezci’ye 2011’de 35 bin TL gönderdiği belirlendi.

YURTDIŞI GİRİŞ/ÇIKIŞ BİRLİKTELİKLERİ

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında araştırma yapılması istenen H.G., Bezci’ye 2009 yılında 20 bin TL gönderdi.

- Hakkında FETÖ’den işlem yapılan ardından serbest bırakılan İ.Ö., Bezci’ye 564 bin 315 lira para transferi yaptı. Bezci’nin para transferi içinde olduğu İ.Ö. ile 2016’da eşzamanlı olarak yurtdışına giriş/çıkış birlikteliği olduğu görüldü.

- Bezci, hakkında FETÖ’den işlem yapılan ve ByLock kullanıcısı olduğu anlaşılan Ali Yalçındağ’dan 2011’de 4 bin 675 lira aldı. Bezci ile Yalçındağ arasında 2009 yılında yurtdışı çıkış birlikteliği tespit edildi.

- Hakkında FETÖ’den işlem yapılan O.A’nın 2019’da Bezci’ye 66 bin 200 TL para gönderdiği tespit edildi. Bezci ile O.A’nın 2014 ve 2016’da iki kez yurtdışı çıkış birlikteliği içerisinde olduğu görüldü.

- Bezci, ByLock kullanıcısı olduğu anlaşılan ve hakkında FETÖ’den işlem yapılan Mustafa Erkin Karaman’a 2018 yılında 65 bin TL iletti.

‘TİCARİ AMAÇLI’ SAVUNMASI

TEM’de Bezci’ye, MASAK’ın mali analiz raporunda adı geçen şirketler ve kişilerle irtibatı, bu şirketler ve kişilerin FETÖ ile teması hakkında bildikleri soruldu. Bezci, “Hesap hareketlerim tamamen ticari amaçlıdır. Bir kısmı kiracılarım, diğerlerini hatırlamıyorum. Savcılık makamına muhasebe kayıtlarını sunacağım” savunmasını yaptı.

ASYA TERMAL’DE KONAKLAMA

Öte yandan, FETÖ soruşturması kapsamında TEM’de ifade veren Bezci’ye bir dönem FETÖ’ye ait olan Asya Termal Tatil Köyü’ndeki konaklama kayıtları da soruldu. Kayıtlara göre, tatil köyünde 2006 ve 2011’de iki kez konaklayan Bezci, “İ.K. isimli tanıdığımın devre mülkü olduğu için eşimle tatil amaçlı gittim” yanıtını verdi.