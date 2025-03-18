İfadeye çağrılmıştı: Ece Üner için karar verildi
Savcılık tarafından ifadeye çağrılan ve hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılan sunucu Ece Üner için "adli kontrol" talep edildi. Üner, yurtdışı çıkış yasağı ve imza şartı kararıyla serbest bırakıldı.
Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
Savcılık, Üner’in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.
ECE ÜNER: İFADEYE ÇAĞRILDIM
Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
"Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim" diyen Üner, "İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" ifadelerini kullandı.
Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz.— Ece Üner (@eceuner12) March 18, 2025
ADLİ KONTROLLE SERBEST
İfade işlemleri sona eren Üner için "adli kontrol" talep edildi.
Üner, yurtdışı çıkış yasağı ve imza şartı kararıyla serbest bırakıldı.
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