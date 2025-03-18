Son dakika... Sunucu Ece Üner ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi... Haber spikeri Ece Üner, savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Son dakika... Sunucu Ece Üner ifadeye çağrıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 14:52

Ünlü sunucu Ece Üner, savcılık tarafından ifadeye çağırıldığını açıkladı. 

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üner "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" dedi.


Etiketler: #Ece Üner

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