Son dakika... Sunucu Ece Üner ifadeye çağrıldı

Yayınlanma: 18.03.2025 - 14:52

Güncelleme: 18.03.2025 - 14:53

Ünlü sunucu Ece Üner, savcılık tarafından ifadeye çağırıldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üner "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" dedi.