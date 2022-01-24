İGC ve Tunç Soyer, Uğur Mumcu'yu andı: Borcumuzu asla unutmayacağız
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katledilişinin 29. yıl dönümünde gazetemiz yazarı Uğur Mumcu’yu unutmadı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti de yayımladığı mesajla Uğur Mumcu'yu andı.
Ankara’daki evinin önünde bulunan aracına konulan bomba ile 24 Ocak 1993’te hayatını kaybeden Cumhuriyet yazarı, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Twitter hesabından Uğur Mumcu’nun fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar sadece konuştukları şeylerden değil, sustukları şeylerden de sorumludurlar."
Gazeteciliğin simge ismi Uğur Mumcu’yu katledilişinin 29. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum.
İGC: ASLA UNUTMAYACAĞIZ
İzmir Gazeteciler Cemiyeti de yayımladığı mesajla Uğur Mumcu'yu andı. Cemiyetin açıklamasında şu ifadelere yer veridli:
Bizler Uğur Mumcu’ya olan borcumuzu asla unutmayacağız. Susturmaya çalışanlar bilsinler ki. Vursalar da, parçalasalar da, her parçadan nice yeni Uğur Mumcu’lar doğmaya devam edecektir.
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