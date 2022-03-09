Kocaeli’de de 14 Mart'a kadar eğitime kar tatili verildi

Kocaeli Valiliği'nce kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiğini duyurdu.

(DHA)
09 Mart 2022 Çarşamba, 16:02
Kocaeli’de de 14 Mart'a kadar eğitime kar tatili verildi
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Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.


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