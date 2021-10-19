İhalede usulsüzlük olduğu gerekçesiyle durdurma kararı verilmişti: Bursa'da metro inşaatı devam ediyor

19 Ekim 2021 Salı, 17:47

Bursa Emek-Şehir Hastanesi metro hattı çalışmaları için ihalede usulsüzlük olduğu gerekçesiyle daha önce yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Yargı kararına rağmen metro hattının çalışmaları devam ediyor.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, çalışmaların sürdüğü bölgeye giderek yeni bir açıklama yaptı.

'YAPILAN HİZMETE KARŞI DEĞİLİZ'

İl Başkanı Karaca şöyle konuştu:

“Bir süre önce yürütmeyi durdurma kararı verilen Bursa Emek-Şehir Hastanesi metro hattını alan firma çalışmaları durdurmuştu. Fakat idari yargının durdurma kararına rağmen bakıyoruz ki çalışmalar devam ediyor. Yapılan hizmete hiç kimse karşı değil. Burasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, 2018 yılında Bursa kamuoyu gündemine getirdiğinde yapım bedelini 600 milyon lira olarak Bursa kamuoyuna ilan etmişti. Aradan bir yıl kadar sonra yapılan ihalede ise yaklaşık 3 katına ihale edildi."

'BU KEZ DAHA FAZLA BİR HAK EDİŞLE Mİ VERİLECEK?'

"Orada bu fahiş fiyat artışına başta CHP olmak üzere toplumun birçok kesiminden tepki geldi. Bu tepkilerden sonra Danıştay'ın iptal ettiği ihale ikinci kez yapıldı ve yine aynı firmaya verildi, bu kez 342 milyon lira daha fazla bir ücretle 1 milyar 950 milyon liraya aynı firmaya tekrar ihale edildi. Fakat rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle Ankara İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olmasına rağmen ihaleyi alan firma çalışmaya devam ediyor. Şimdi kaygımız şu. Acaba aynı firmaya bu kez daha fazla bir ücretle mi, daha fazla bir hak edişle mi burası ihale verilecek?”