Aytekin gündeme getirmişti: DHMİ, Balıkesir Merkez Havaalanı israfını itiraf etti

13 Eylül 2021 Pazartesi, 14:19

Balıkesir Merkez Havaalanındaki elektrik enerjisi ihalesini gündeme getiren CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin “Uçak inmeyen havaalanına 1milyon150bin Kw’lık elektrik ihalesi yapılıyor. AKP’nin Zafer Havaalanından sonraki en büyük israfı Balıkesir Havaalanı’dır.” ifadelerini kullanmıştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Aytekin’in bu iddialarına cevap verdi.

Balıkesir Havaalanının hali hazırda açık ve işletilmekte olduğu belirtilen açıklamada, "Havalimanına düzenlenen seferler, seferlerin çeşitliliği, sefer sayıları, fiyat uygulamaları ve zamanları bölgenin yolcu potansiyeline bağlı olarak hava yolu kuruluşlarının filo büyüklükleri ve ticari tercihleri doğrultusunda hava yolu şirketleri tarafından belirlenmektedir." denildi.

Bu açıklamaya karşı cevap veren Aytekin “DHMİ durumu itiraf etmiştir. Cevap beklerken, itiraf göndermişler. Enerji temini için ihaleye çıkılmaması halinde piyasa fiyatı ile yetkili dağıtım şirketinden mecburen elektrik alımı her halükârda devam edecektir demişler. Hava yolu şirketleri tercih etmiyor demişler. Güzelce itiraf etmişler. Kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

"MİLLET SAYENİZDE GÖKTE UÇAK ARAMAKTAN YORULDU"

CHP’li Aytekin ifadelerine şöyle devam etti:

“Balıkesir Merkez Havalimanında Ticari, Hava Ambulans, Özel Jet, Jandarma Trafik Denetleme Hava Araçları ve yangınla Mücadele Uçuşları yapılmaktadır deniliyor. Millet gökte uçak aramaktan yoruldu, teker koyan bir tek uçak yok. Anlaşılıyor ki Balıkesir Merkez Havaalanına yolcu uçağı gelmeyecek, AKP’liler ellerinde çiçeklerle gelen yolcuları karşılayamayacak. Bari kargo uçaklarını Balıkesir’e yönlendirin, ulaştırma ağını hızlandırın."

"YERLİ VE MİLLİ UÇAĞIN İNMESİ GEREKEN EN DOĞRU ADRES!

AKP’nin israf politikasının her gün devam ettiğini ve verilen sözlerin tutulmadığını belirten Aytekin, 'milli uçak' projesini örnek göstererek açıklamasını şöyle tamamladı:

"‘Milli Uçağımız Göklerde’ diye boy boy afiş yaptırıp ülkenin dört bir yanına astılar. Dünyanın en uzun süre gökyüzünde kalan uçağı oldu. Bari milli uçağımızı Balıkesir’e indirin, DHMİ açıklamasına göre havaalanı ve Balıkesir üzerindeki hava trafiği gayet müsait, Balıkesir Havaalanı bu gururu yaşamak istiyor!