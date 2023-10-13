İhlas Haber Ajansı itiraz etti: 'Kedicik' belgeseli yayından kaldırıldı

140journos'un 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'ı konu aldığı "kedicik" isimli belgesel sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ancak belgesel, İhlas Haber Ajansı'nın telif itirazı nedeniyle yayından kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 10:55
İhlas Haber Ajansı itiraz etti: 'Kedicik' belgeseli yayından kaldırıldı
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YouTube'da yayın yapan 140journos çok sayıda suçtan 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar ile ilgili "Kedicik" adlı bir belgesel yayımladı. "Kedicikler" olarak bilinen mağdurların yaşadıkları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Kedicik belgeselinde konuşan mağdur kadının anlattıkları tüyler ürpertirken, "turnike" sistemi ile kadınların ağa düşürüldüğü de ortaya çıkmıştı. Kedicikler tarafından yapılan açıklamalara göre, Adnan Oktar'ın uyguladığı eziyetlerin listesi de çıkarılmıştı.

Kedicik belgeseli gündemdeki yerini korurken, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) belgesele telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma talebi gönderdiği ortaya çıktı.

YAYINDAN KALDIRILDI

Belgeseli izlemek isteyenler önce, "Bu video, İhlas Haber Ajansı tarafından gerçekleştirilen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısıyla karşılaştı.

Video daha sonra yayından kaldırıldı.


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