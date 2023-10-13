İhlas Haber Ajansı itiraz etti: 'Kedicik' belgeseli yayından kaldırıldı

Yayınlanma: 13.10.2023 - 10:55

Güncelleme: 13.10.2023 - 10:55

YouTube'da yayın yapan 140journos çok sayıda suçtan 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar ile ilgili "Kedicik" adlı bir belgesel yayımladı. "Kedicikler" olarak bilinen mağdurların yaşadıkları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Kedicik belgeselinde konuşan mağdur kadının anlattıkları tüyler ürpertirken, "turnike" sistemi ile kadınların ağa düşürüldüğü de ortaya çıkmıştı. Kedicikler tarafından yapılan açıklamalara göre, Adnan Oktar'ın uyguladığı eziyetlerin listesi de çıkarılmıştı.

Kedicik belgeseli gündemdeki yerini korurken, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) belgesele telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma talebi gönderdiği ortaya çıktı.

YAYINDAN KALDIRILDI